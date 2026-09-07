Saison culturelle 2026-2027 : La Bajon Place des Ducs de Rohan Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Saison culturelle 2026-2027 : La Bajon

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Connue pour ses vidéos humoristiques, coécrites avec Vincent LEROY, La Bajon rencontre un vif succès sur les réseaux sociaux, avec plusieurs centaines de millions de vues à son actif.

Le duo anime également des chroniques sur Rire & Chansons. Après les spectacles “Vous couperez“ et “Extraterrienne“, qui ont remporté un franc succès, La Bajon présente désormais son troisième one-woman-show, intitulé “Zen“.

Dites donc ! Avec ce qui se passe en ce moment, vous devez avoir du boulot, les humoristes… ! Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours. Être humoriste dans le monde actuel avec l’interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie. Faire des

vannes est devenu un sport extrême, La Bajon vous invite à faire le grand saut.

Durée : 1h15 .

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

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English :

L’événement Saison culturelle 2026-2027 : La Bajon Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté