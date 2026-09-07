Saison culturelle 2026-2027 : La Princesse de Clèves Château de Pontivy Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Saison culturelle 2026-2027 : La Princesse de Clèves

Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-15

Une expérience originale et immersive dans le cadre de « La nuit des châteaux ».

Avec cette Princesse de Clèves, la compagnie La Bao Acou et les musiciennes Camille Aubret et Emmanuelle Huteau réinventent le célèbre roman de Madame de La Fayette dans une mise en scène intime et sensorielle. Le public, convié à une table d’époque, devient à la fois spectateur

et convive d’un banquet à la cour des Valois. À l’issue du spectacle, les participants seront invités à partager un banquet inspiré des tables aristocratiques de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, préparé par l’Échoppe du Griffon Noir, traiteur spécialisé en cuisine historique. Une manière de prolonger l’expérience du spectacle.

Représentations scolaires (3ème au lycée) à 14h30 les jeudi 15 et vendredi 16 octobre.

Spectacle sans banquet sur inscription avec jauge limitée | À partir de 15 ans. .

Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

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English :

L’événement Saison culturelle 2026-2027 : La Princesse de Clèves Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté