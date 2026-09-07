Saison culturelle 2026-2027 : Le temps qui reste de Philippe Lellouche Place des Ducs de Rohan Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Saison culturelle 2026-2027 : Le temps qui reste de Philippe Lellouche

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:30:00

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

« Le temps qui reste » est une création qui interroge avec sensibilité et humour la notion du temps qui passe et les choix de vie qui en découlent.

Emma, fraîchement devenue veuve, retrouve ses trois amis d’enfance Paul, Franck et Adrien. Alors que leur peine devrait être immense, ils saisissent ce moment de retrouvailles pour révéler leurs rêves inavouables et leurs envies qui vont être pour le moins… surprenantes. Les scènes se succèdent mêlant théâtre, récit et situations du quotidien, le spectacle explore les moments

charnières de l’existence : regrets, envies inachevées, souvenirs et projections vers l’avenir…

Durée : 1h15 .

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

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English :

L’événement Saison culturelle 2026-2027 : Le temps qui reste de Philippe Lellouche Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté