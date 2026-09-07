Saison culturelle 2026-2027 : Tété Place des Ducs de Rohan Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Saison culturelle 2026-2027 : Tété

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 20:30:00

fin : 2027-04-14

Date(s) :

2027-04-14

Depuis plus de 25 ans, Tété trace une route singulière dans le paysage musical français.

Révélé au début des années 2000 avec L’Air de Rien et le succès incontournable À la faveur de l’automne, il n’a cessé depuis de faire évoluer son univers entre folk, pop, blues et envolées acoustiques. Artiste libre et inclassable, Tété revient enfin en 2026 avec un tout nouveau titre inédit, Vertige du Seum, chanson intime, puissante et profondément actuelle. Sur scène, une expérience à son image : sincère, lumineuse et sans artifice. Au plus proche du public, il revisite ses titres emblématiques tout en dévoilant ses nouvelles compositions. Une parenthèse hors du temps, entre douceur et intensité, où sa voix unique et sa guitare tissent un lien rare avec chaque spectateur.

Le toutou solo solidaire | Durée : 1h30. .

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

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English :

L’événement Saison culturelle 2026-2027 : Tété Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté