Saison culturelle 2026-2027 : Voyage au centre de la Terre Place des Ducs de Rohan Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Saison culturelle 2026-2027 : Voyage au centre de la Terre

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:30:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Triple lauréat du premier concours international de composition jeune public organisé par l’Orchestre Victor Hugo de Bourgogne-Franche-Comté (prix du public, de l’orchestre et des élèves), ce Voyage au centre de la Terre s’affirme comme un des meilleurs spectacles musicaux du moment. Mis en scène par Clara Chabalier, il nous entraîne sur les pas du Professeur Lidenbrock, incarné par Elliot Jenicot, et de ses découvertes incroyables dans les entrailles de la terre : forêt de champignons géants, dinosaures, mine de diamants étincelants… La musique d’Ezequiel Spucches et les images animées de Frédéric Ellis servent magnifiquement le texte de Jules Verne. Une aventure au cœur de notre planète et au cœur de nous-mêmes, un moment magique à vivre en famille ou entre amis.

Par l’Orchestre national de Bretagne | À partir de 8 ans | Durée : 1h. .

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

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L’événement Saison culturelle 2026-2027 : Voyage au centre de la Terre Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté