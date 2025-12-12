Saison Culturelle A table

Salle des fêtes Saint-Martin-Château Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

A TABLE

(Conférence de rue Compagnie Marc en solo)

Tentative miniature de sauver l’espace public. A découvrir absolument !

‍ ‍ ‍ Dès 10 ans.

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/12/DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026_P2.pdf .

Salle des fêtes Saint-Martin-Château 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

English : Saison Culturelle A table

L’événement Saison Culturelle A table Saint-Martin-Château a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Creuse Sud Ouest