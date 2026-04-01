Saison culturelle A Tirelarigot Compagnie Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Saison culturelle A Tirelarigot Compagnie

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Un spectacle tout en contes, comptines, jeux d’eau, ritournelles, jeux de doigts et musiques aquatiques éclaboussant le récit.

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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

A show full of storytelling, nursery rhymes, water games, ritornellos, fingerplays and aquatic music splashing through the narrative.

L’événement Saison culturelle A Tirelarigot Compagnie Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron