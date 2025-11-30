Saison culturelle Alfred & JP Nataf Saint-Pourçain-sur-Sioule

Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

6€

Début : 2025-11-30 16:00:00

2025-11-30

Le principe de la rencontre repose sur une formule originale mêlant musique

et dessin un concert, suivi d’un échange convivial avec le public.



Durée 1h30

Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

English :

The meeting is based on an original formula combining music and drawing: a concert, followed by a convivial exchange with the audience

a concert, followed by a convivial exchange with the audience.



Duration: 1h30

German :

Das Prinzip des Treffens beruht auf einer originellen Formel, die Musik und Kunst miteinander verbindet

und Zeichnen: ein Konzert, gefolgt von einem gemütlichen Austausch mit dem Publikum.



Dauer: 1,5 Stunden

Italiano :

L’idea alla base dell’evento è quella di combinare musica e disegno in modo originale

un concerto, seguito da una discussione conviviale con il pubblico.



Durata: 1h30

Espanol :

La idea del acto es combinar música y dibujo de forma original

un concierto, seguido de un coloquio con el público.



Duración: 1h30

