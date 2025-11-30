Saison culturelle Alfred & JP Nataf Saint-Pourçain-sur-Sioule
Saison culturelle Alfred & JP Nataf Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 30 novembre 2025.
Saison culturelle Alfred & JP Nataf
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – – EUR
6€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Le principe de la rencontre repose sur une formule originale mêlant musique
et dessin un concert, suivi d’un échange convivial avec le public.
Durée 1h30
.
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
English :
The meeting is based on an original formula combining music and drawing: a concert, followed by a convivial exchange with the audience
a concert, followed by a convivial exchange with the audience.
Duration: 1h30
German :
Das Prinzip des Treffens beruht auf einer originellen Formel, die Musik und Kunst miteinander verbindet
und Zeichnen: ein Konzert, gefolgt von einem gemütlichen Austausch mit dem Publikum.
Dauer: 1,5 Stunden
Italiano :
L’idea alla base dell’evento è quella di combinare musica e disegno in modo originale
un concerto, seguito da una discussione conviviale con il pubblico.
Durata: 1h30
Espanol :
La idea del acto es combinar música y dibujo de forma original
un concierto, seguido de un coloquio con el público.
Duración: 1h30
