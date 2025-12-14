Saison Culturelle Amants Sardent
Saison Culturelle Amants Sardent vendredi 27 février 2026.
Saison Culturelle Amants
Espace Claude Chabrol Sardent Creuse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Un spectacle d’une intensité folle, à l’énergie hyper communicative !
(Compagnie Cirque Exalté)
Danse acrobatique
Tout public.
Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/12/DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026_P2.pdf .
Espace Claude Chabrol Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
English : Saison Culturelle Amants
L’événement Saison Culturelle Amants Sardent a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Creuse Sud Ouest