Saison culturelle // Ambassades du Conte : Tutti santi – Luigi Rignanese Salles Municipales Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Saison culturelle // Ambassades du Conte : Tutti santi – Luigi Rignanese

Salles Municipales 30 Allée Marines Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:00:00

fin : 2026-10-21 21:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Tutti Santi ! Tutti Pagani ! Tous Saints ! Tous Païens !

Depuis toujours en Méditerranée, les hommes s’entre-déchirent pour des histoires de liens, de religion. Au fil du temps, ils ont compris qu’il valait mieux en rire qu’en mourir.

UNE AVENTURE ITINÉRANTE dans les Landes

Pour cette 7ème édition, le Pôle de l’Oralité de la ville de Capbreton se balade dans 6 communes des Landes :Capbreton, Dax, Moliets-et-Maâ, Orx, Pontonx-sur-Adour et Vieux-Boucau. 4 artistes, passionnés, maîtres du

récit et conteurs aux mille histoires, viennent à votre rencontre avec 8 spectacles destinés à tous les publics :adultes, familles et enfants.

Ces Ambassades sont organisées en étroit partenariat avec la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) et soutenues par le Conseil départemental des Landes, la Région et la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Une parenthèse automnale parfaite avant de vous retrouver au festival du Conte et des Arts de la Parole de Capbreton en mai 2027.

Chanteur, compositeur et conteur, Luigi RIGNANESE est un des acteurs du renouveau de cette discipline. .

Salles Municipales 30 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 culture@capbreton.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saison culturelle // Ambassades du Conte : Tutti santi – Luigi Rignanese

Tutti Santi! Tutti Pagani! All Saints! All Pagans!

Throughout history in the Mediterranean, people have been tearing each other apart over issues of kinship and religion. Over time, they’ve come to realize that it’s better to laugh about it than to die over it.

L’événement Saison culturelle // Ambassades du Conte : Tutti santi – Luigi Rignanese Capbreton a été mis à jour le 2026-09-10 par OTI LAS