Saison culturelle Angèle Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Angèle
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 28 EUR
Série 1 28€
Série 2 23€
Série 3 18€
Série 4 10€
Début : Mardi 2025-11-04 19:30:00
fin : 2025-11-04
2025-11-04
Angèle, jouée par la Compagnie Cartoun Sardines Théâtre est une pièce d’après le film de Marcel Pagnol et le roman de Jean Giono Un de Baumugnes .
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
English :
Angèle, performed by Compagnie Cartoun Sardines Théâtre, is a play based on Marcel Pagnol’s film and Jean Giono’s novel « Un de Baumugnes ».
German :
Angèle, gespielt von der Compagnie Cartoun Sardines Théâtre, ist ein Stück nach dem Film von Marcel Pagnol und dem Roman von Jean Giono « Un de Baumugnes ».
Italiano :
Angèle, interpretata dalla Compagnie Cartoun Sardines Théâtre, è una pièce basata sul film di Marcel Pagnol e sul romanzo di Jean Giono « Un de Baumugnes ».
Espanol :
Angèle, representada por la Compagnie Cartoun Sardines Théâtre, es una obra basada en la película de Marcel Pagnol y en la novela de Jean Giono « Un de Baumugnes ».
