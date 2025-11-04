Saison culturelle Angèle Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Angèle Théâtre Le Puy-en-Velay mardi 4 novembre 2025.

Saison culturelle Angèle

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 28 EUR

Série 1 28€

Série 2 23€

Série 3 18€

Série 4 10€

Date et horaire :

Début : Mardi 2025-11-04 19:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Angèle, jouée par la Compagnie Cartoun Sardines Théâtre est une pièce d’après le film de Marcel Pagnol et le roman de Jean Giono Un de Baumugnes .

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

Angèle, performed by Compagnie Cartoun Sardines Théâtre, is a play based on Marcel Pagnol’s film and Jean Giono’s novel « Un de Baumugnes ».

German :

Angèle, gespielt von der Compagnie Cartoun Sardines Théâtre, ist ein Stück nach dem Film von Marcel Pagnol und dem Roman von Jean Giono « Un de Baumugnes ».

Italiano :

Angèle, interpretata dalla Compagnie Cartoun Sardines Théâtre, è una pièce basata sul film di Marcel Pagnol e sul romanzo di Jean Giono « Un de Baumugnes ».

Espanol :

Angèle, representada por la Compagnie Cartoun Sardines Théâtre, es una obra basada en la película de Marcel Pagnol y en la novela de Jean Giono « Un de Baumugnes ».

