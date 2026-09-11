Saison culturelle Atelier créations de masques Café des enfants Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle Atelier créations de masques

Café des enfants 9 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23 16:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Pour lancer le temps fort en fanfare, l’Espace Jéliote s’associe au Café des enfants qui vous proposera des ateliers de création de masques géants et effrayants. De quoi préparer la grande déambulation déguisée dans les rues d’Oloron le jour d’Halloween, qui se terminera par une boum mortelle, animée par la Compagnie Créature.

Dès 6 ans. .

Café des enfants 9 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

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English : Saison culturelle Atelier créations de masques

L’événement Saison culturelle Atelier créations de masques Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn