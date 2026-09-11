Saison culturelle Atelier créations de masques Café des enfants Oloron-Sainte-Marie
vendredi 23 octobre 2026 · Café des enfants · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Saison culturelle Atelier créations de masques
Café des enfants 9 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Pour lancer le temps fort en fanfare, l’Espace Jéliote s’associe au Café des enfants qui vous proposera des ateliers de création de masques géants et effrayants. De quoi préparer la grande déambulation déguisée dans les rues d’Oloron le jour d’Halloween, qui se terminera par une boum mortelle, animée par la Compagnie Créature.
Dès 6 ans. .
Café des enfants 9 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr
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English : Saison culturelle Atelier créations de masques
L’événement Saison culturelle Atelier créations de masques Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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