Saison culturelle – Atmosphères Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule
samedi 21 novembre 2026 · Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Saison culturelle – Atmosphères
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 21:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Par la Cie du Val de Scène. Des personnages arrivent dans un lieu étrange sans en connaître la raison. Refusant la fatalité, ils devront choisir : rester ou franchir un mystérieux faisceau lumineux. Rencontres pleines d’humour et de sensibilité. 1h45.
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Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
By the Cie du Val de Scène. Characters arrive in a strange place without knowing why. Refusing to accept their fate, they must choose: to stay or to step through a mysterious beam of light. Encounters full of humor and sensitivity. 1 hour 45 minutes.
L’événement Saison culturelle – Atmosphères Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
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