Saison culturelle Au plus près de Pierre Arditi et Michel Leeb Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Au plus près de Pierre Arditi et Michel Leeb Théâtre Le Puy-en-Velay mardi 7 octobre 2025.

Saison culturelle Au plus près de Pierre Arditi et Michel Leeb

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 52 EUR

Série 1 52€

Série 2 44€

Série 3 34€

Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-07 20:00:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Au plus près de propose une rencontre inédite, un entretien spectacle en présence de Pierre Arditi et Michel Leeb durant lequel vous serez, pendant plus d’une heure et demie, dans le salon des artistes. D’après le concept 90 minutes avec .

.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

« Au plus près de » offers a unique encounter, a live interview with Pierre Arditi and Michel Leeb, during which you’ll spend over an hour and a half in the artists? living room. Based on the « 90 minutes with » concept.

German :

« Au plus près de » bietet ein unveröffentlichtes Treffen, ein Show-Interview mit Pierre Arditi und Michel Leeb, bei dem Sie mehr als eineinhalb Stunden lang im Wohnzimmer der Künstler sitzen. Nach dem Konzept « 90 Minuten mit ».

Italiano :

« Au plus près de » offre un incontro unico, un’intervista dal vivo con Pierre Arditi e Michel Leeb, durante la quale trascorrerete più di un’ora e mezza nel salotto degli artisti. Basato sul concetto di « 90 minuti con ».

Espanol :

« Au plus près de » ofrece un encuentro único, una entrevista en directo con Pierre Arditi y Michel Leeb, durante la cual pasará más de hora y media en el salón de los artistas. Basado en el concepto « 90 minutos con ».

L’événement Saison culturelle Au plus près de Pierre Arditi et Michel Leeb Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay