Saison culturelle Brêeme Théâtre Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Brêeme Théâtre Le Puy-en-Velay samedi 28 mars 2026.
Saison culturelle Brêeme
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Série 1 et 2 12€
Série 3 et 4 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Spectacle en résidence au théâtre. Brêeme, d’après le célèbre conte Les musiciens de Brême .
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Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
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English :
Show in residence at the theater. Brêeme, based on the famous tale The Musicians of Bremen .
L’événement Saison culturelle Brêeme Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay