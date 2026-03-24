Saison culturelle Brêeme Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Brêeme

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Série 1 et 2 12€

Série 3 et 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Spectacle en résidence au théâtre. Brêeme, d’après le célèbre conte Les musiciens de Brême .

.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show in residence at the theater. Brêeme, based on the famous tale The Musicians of Bremen .

L’événement Saison culturelle Brêeme Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay