Saison culturelle – Ça Cartonne Salle Armand Pradel Ébreuil
dimanche 15 novembre 2026 · Salle Armand Pradel · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
Saison culturelle – Ça Cartonne
Salle Armand Pradel 19 avenue de la Gare Ébreuil Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 16:30:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Par la Cie Matic, avec Jean-Michel Bouteille (mise en scène : Cécile Lopez). Après avoir parcouru le monde, Lucien se lance dans la construction d’une maison en carton, entre magie, poésie et gaucherie légendaire. Rires garantis ! 45 min, dès 4 ans.
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Salle Armand Pradel 19 avenue de la Gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73
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English :
By Cie Matic, featuring Jean-Michel Bouteille (directed by Cécile Lopez). After traveling the world, Lucien sets out to build a house out of cardboard, blending magic, poetry, and legendary clumsiness. Laughter guaranteed! 45 min, for ages 4 and up.
L’événement Saison culturelle – Ça Cartonne Ébreuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
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