Saison culturelle – Ça Cartonne Salle Armand Pradel Ébreuil

Informations pratiques

Ébreuil

Saison culturelle – Ça Cartonne

Salle Armand Pradel 19 avenue de la Gare Ébreuil Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 16:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Par la Cie Matic, avec Jean-Michel Bouteille (mise en scène : Cécile Lopez). Après avoir parcouru le monde, Lucien se lance dans la construction d’une maison en carton, entre magie, poésie et gaucherie légendaire. Rires garantis ! 45 min, dès 4 ans.

.

Salle Armand Pradel 19 avenue de la Gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Cie Matic, featuring Jean-Michel Bouteille (directed by Cécile Lopez). After traveling the world, Lucien sets out to build a house out of cardboard, blending magic, poetry, and legendary clumsiness. Laughter guaranteed! 45 min, for ages 4 and up.

L’événement Saison culturelle – Ça Cartonne Ébreuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule