Saison Culturelle > Cabaret « Cabaret Love »

Salle communale Marcey-les-Grèves

2025-10-15 19:00:00

2025-10-15

2025-10-15

Un cabaret décalé pour interroger l’amour et nos préjugés sur le genre. Table ronde, bougie, verre offert par la maison… Une expérience à ne pas manquer. Tout a été déjà écrit, hurlé, chanté sur l’amour ? Oui, mais pas Hen ! Marionnette hybride, exubérante, diva enragée et virile à talons, Hen vous invite dans son cabaret fourrure pour chanter l’amour. Ce sentiment si fragile qui nous relie toutes et tous, humains que nous sommes. Mais une marionnette de mousse et de bois qui chante l’amour, peut-on vraiment lui faire confiance ? Tentons l’expérience. Ce sera forcément décalé, paillettes et strass, ballons en forme de coeur. Ça dégouline de Love, c’est débridé, ironique et pas sérieux !

Dès 12 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Salle communale 4 La Morellière Marcey-les-Grèves 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

