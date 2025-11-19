[Saison Culturelle] Cavalcade en Cocazie Betz
[Saison Culturelle] Cavalcade en Cocazie Betz mercredi 19 novembre 2025.
[Saison Culturelle] Cavalcade en Cocazie
Place de la Gare Betz Oise
Tarif : 5 – 5 –
5
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Un carnet de voyage musical, un spectacle de toute beauté où se mêlent mélodies brutes, rythmes endiablés et costumes à poils longs.
Musicien à la créativité folle, Frédéric Jouhannet s’empare de violes, violons, grosse-caisses, masques, grelots cousus de ses mains… ; et, par jeu ou détournement, il nous emmène sur les traces du mystérieux Rédèr Nouhaj, personnage imaginaire d’Asie Centrale, quelque part dans le Caucase. Costumes à l’appui, le musicien s’affranchit de tous les codes et, entouré d’une lutherie à la fois inventive et improbable ainsi que d’étonnants objets sonores, il fait éclore mélodies brutes et folles rythmiques un régal pour les yeux et les oreilles !
Jeune public à partir de 6 ans 5 .
Place de la Gare Betz 60620 Oise Hauts-de-France
