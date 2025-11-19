[Saison Culturelle] Cavalcade en Cocazie Betz

[Saison Culturelle] Cavalcade en Cocazie

Place de la Gare Betz Oise

Début : 2025-11-19 15:00:00

Un carnet de voyage musical, un spectacle de toute beauté où se mêlent mélodies brutes, rythmes endiablés et costumes à poils longs.

Musicien à la créativité folle, Frédéric Jouhannet s’empare de violes, violons, grosse-caisses, masques, grelots cousus de ses mains… ; et, par jeu ou détournement, il nous emmène sur les traces du mystérieux Rédèr Nouhaj, personnage imaginaire d’Asie Centrale, quelque part dans le Caucase. Costumes à l’appui, le musicien s’affranchit de tous les codes et, entouré d’une lutherie à la fois inventive et improbable ainsi que d’étonnants objets sonores, il fait éclore mélodies brutes et folles rythmiques un régal pour les yeux et les oreilles !

Jeune public à partir de 6 ans 5 .

Place de la Gare Betz 60620 Oise Hauts-de-France

