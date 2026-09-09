Saison culturelle // Ceci n’est pas une religion ÉLODIE EMERY Salles municipales Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Saison culturelle // Ceci n’est pas une religion ÉLODIE EMERY

Salles municipales 30 Allée Marines Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:00:00

fin : 2027-04-03 21:10:00

Date(s) :

2027-04-03

Ancienne cadre chez L’Oréal devenue chroniqueuse société puis « chômeuse professionnelle », Élodie Emery se lance dans une série d’articles sur le développement personnel et les nouvelles pratiques de quête intérieure, avec l’intention d’en critiquer les dérives…

Ancienne cadre chez L’Oréal devenue chroniqueuse société puis « chômeuse professionnelle », Élodie Emery se lance dans une série d’articles sur le développement personnel et les nouvelles pratiques de quête intérieure, avec l’intention d’en critiquer les dérives… tout en s’interrogeant elle-même sur cette recherche universelle du bonheur.

Inspirée du format Live Magazine, cette forme scénique, à la fois émouvante, drolatique et rigoureusement documentée, propose un moment de théâtre vivant qui interroge notre idée du bonheur et ses zones d’ombre. .

Salles municipales 30 Allée Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Saison culturelle // Ceci n’est pas une religion ÉLODIE EMERY

A former executive at L’Oréal who became a social commentator and then a “professional unemployed person,” %C9lodie Emery is launching a series of articles on personal development and new practices of inner exploration, with the intention of critiquing their excesses?

L’événement Saison culturelle // Ceci n’est pas une religion ÉLODIE EMERY Capbreton a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI LAS