Saison Culturelle Cendrillon & Le vilain petit canard Vidaillat vendredi 5 décembre 2025.
Salle des fêtes Vidaillat Creuse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-05
2025-12-05
Scopitone & Cie réinvente ces contes à travers un théâtre d’objets décalé et surprenant.
Dès 5 ans.
Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .
Salle des fêtes Vidaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
