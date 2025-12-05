Saison Culturelle Cendrillon & Le vilain petit canard Vidaillat

Saison Culturelle Cendrillon & Le vilain petit canard Vidaillat vendredi 5 décembre 2025.

Saison Culturelle Cendrillon & Le vilain petit canard

Salle des fêtes Vidaillat Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Scopitone & Cie réinvente ces contes à travers un théâtre d’objets décalé et surprenant.

‍ ‍ ‍ Dès 5 ans.

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .

Salle des fêtes Vidaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

English : Saison Culturelle Cendrillon & Le vilain petit canard

German : Saison Culturelle Cendrillon & Le vilain petit canard

Italiano :

Espanol : Saison Culturelle Cendrillon & Le vilain petit canard

L’événement Saison Culturelle Cendrillon & Le vilain petit canard Vidaillat a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Creuse Sud Ouest