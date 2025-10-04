Saison Culturelle Chanson Humour Vocal espace culturel le monteil Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Chanson Humour Vocal espace culturel le monteil Monistrol-sur-Loire samedi 4 octobre 2025.

Saison Culturelle Chanson Humour Vocal

espace culturel le monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

LES WRIGGLES SE METTENT EN 4

Chanson française dans le cadre du festival Chant des Sucs

Plongez dans l’univers déjanté des Wriggles, où

l’humour absurde et la poésie festive se rencontrent

pour une soirée inoubliable !

A partir de 10 ans

Durée 1h30

English :

LES WRIGGLES SE METTENT EN 4

French chanson as part of the Chant des Sucs festival

Immerse yourself in the wacky world of Les Wriggles, where

where absurd humor meets festive poetry

for an unforgettable evening!

Ages 10 and up

Running time 1h30

German :

LES WRIGGLES SE METTRE EN 4

Französisches Chanson im Rahmen des Festivals Chant des Sucs

Tauchen Sie ein in das verrückte Universum der Wriggles, wo

absurder Humor und festliche Poesie aufeinandertreffen

für einen unvergesslichen Abend!

Ab 10 Jahren

Dauer 1h30

Italiano :

LES WRIGGLES SE METTENT EN 4

Chanson francese nell’ambito del festival Chant des Sucs

Tuffatevi nello stravagante mondo di Les Wriggles, dove si incontrano l’umorismo assurdo e la poesia festosa

dove umorismo assurdo e poesia festosa si incontrano

per una serata indimenticabile!

Dai 10 anni in su

Durata 1h30

Espanol :

LES WRIGGLES SE METTENT EN 4

Chanson francesa en el marco del festival Chant des Sucs

Sumérjase en el alocado mundo de Les Wriggles, donde el humor absurdo

donde el humor absurdo y la poesía festiva se encuentran

para una velada inolvidable

A partir de 10 años

Duración 1h30

