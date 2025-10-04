Saison Culturelle Chanson Humour Vocal espace culturel le monteil Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Chanson Humour Vocal espace culturel le monteil Monistrol-sur-Loire samedi 4 octobre 2025.
Saison Culturelle Chanson Humour Vocal
espace culturel le monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
LES WRIGGLES SE METTENT EN 4
Chanson française dans le cadre du festival Chant des Sucs
Plongez dans l’univers déjanté des Wriggles, où
l’humour absurde et la poésie festive se rencontrent
pour une soirée inoubliable !
A partir de 10 ans
Durée 1h30
.
espace culturel le monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
LES WRIGGLES SE METTENT EN 4
French chanson as part of the Chant des Sucs festival
Immerse yourself in the wacky world of Les Wriggles, where
where absurd humor meets festive poetry
for an unforgettable evening!
Ages 10 and up
Running time 1h30
German :
LES WRIGGLES SE METTRE EN 4
Französisches Chanson im Rahmen des Festivals Chant des Sucs
Tauchen Sie ein in das verrückte Universum der Wriggles, wo
absurder Humor und festliche Poesie aufeinandertreffen
für einen unvergesslichen Abend!
Ab 10 Jahren
Dauer 1h30
Italiano :
LES WRIGGLES SE METTENT EN 4
Chanson francese nell’ambito del festival Chant des Sucs
Tuffatevi nello stravagante mondo di Les Wriggles, dove si incontrano l’umorismo assurdo e la poesia festosa
dove umorismo assurdo e poesia festosa si incontrano
per una serata indimenticabile!
Dai 10 anni in su
Durata 1h30
Espanol :
LES WRIGGLES SE METTENT EN 4
Chanson francesa en el marco del festival Chant des Sucs
Sumérjase en el alocado mundo de Les Wriggles, donde el humor absurdo
donde el humor absurdo y la poesía festiva se encuentran
para una velada inolvidable
A partir de 10 años
Duración 1h30
L’événement Saison Culturelle Chanson Humour Vocal Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron