Saison culturelle Chemin des Métaphores Salle polyvalente Vorey

Saison culturelle Chemin des Métaphores Salle polyvalente Vorey mardi 14 octobre 2025.

Saison culturelle Chemin des Métaphores

Salle polyvalente Place Moulette Vorey Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 18:30:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Cie Singe Diesel. Juan Perez Escala, marionnettiste de renom, touche à tout et autodidacte, relate le parcours initiatique d’un vieil homme qui, au gré de rencontres et de péripéties, va apprendre à considérer le monde avec un regard neuf.

.

Salle polyvalente Place Moulette Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

English :

Cie Singe Diesel. Juan Perez Escala, renowned puppeteer, jack-of-all-trades and self-taught, recounts the initiatory journey of an old man who, through encounters and adventures, learns to look at the world with fresh eyes.

German :

Cie Singe Diesel. Juan Perez Escala, ein bekannter Puppenspieler, Allrounder und Autodidakt, erzählt die Initiationsreise eines alten Mannes, der durch Begegnungen und Abenteuer lernt, die Welt mit neuen Augen zu sehen.

Italiano :

Cie Singe Diesel. Juan Perez Escala, rinomato burattinaio, artista autodidatta, racconta la storia di un vecchio che, attraverso una serie di incontri e avventure, impara a guardare il mondo con occhi nuovi.

Espanol :

Cie Singe Diesel. Juan Pérez Escala, reconocido titiritero, artista autodidacta, cuenta la historia de un anciano que, a través de una serie de encuentros y aventuras, aprende a mirar el mundo con otros ojos.

L’événement Saison culturelle Chemin des Métaphores Vorey a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay