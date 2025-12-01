Saison Culturelle > Ciné-débat « Tabou » Théâtre Avranches

Saison Culturelle > Ciné-débat « Tabou »

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches Manche

Début : 2025-12-11 20:30:00

2025-12-11

Un ciné-concert programmé en partenariat avec l’association Ciné-parlant, en faveur de la promotion du ciné-débat et du cinéma d’art et d’essai en milieu rural.

Ce chef d’oeuvre cinématographique américain de 1931, muet et en noir et blanc, raconte l’histoire universelle d’un amour contrarié et impossible entre une jeune fille destinée à devenir prêtresse (Reri) et un jeune pêcheur (Matahi). Le jeune garçon la rejoint dans l’île où elle a été emmenée par le prêtre et l’enlève… Le couple de héros représente à merveille l’innocence pétrie de sensualité et d’accord parfait avec la nature.

Ce film tragique entre fatalité, romantisme et lutte, évoque une société autoritaire implacable qui cadenasse et continue d’interroger l’émancipation des corps et des esprits.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Théâtre Boulevard Léon Jozeau Marigné Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

