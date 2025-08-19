Saison Culturelle Ciné doc « La Loire Royale & Rebelle » de Jean Charbonneau

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Partis du Mont Gerbier-de-Jonc, Jean et Wei ont suivi le fleuve pas à pas. Ils ont vécu quatre saisons sur la Loire, observant les paysages, les rives, les poissons et les pêcheurs. La Loire déborde en hiver ou au printemps, puis se réduit à des veines d’eau, en tirant ses langues de sable, en été.

Au fil des cités riveraines, des vignobles et des châteaux, nous rappellerons l’histoire de ce fleuve royal, jusqu’à Saint-Nazaire, le port tourné vers l’océan d’où s’évadent les plus grands paquebots du monde.

Café / goûter à l’entracte.

Echanges avec le réalisateur à l’issue de la diffusion.

Tout public 14h30 à l’Arvest

Billetterie sur place tarif unique = 5€

Table thématique à la bibliothèque du 4 au 11 mars. .

