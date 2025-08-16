Saison Culturelle Ciné doc « Terres boréales » de Jacques Ducoin Salle Arvest Pleyben

Saison Culturelle Ciné doc « Terres boréales » de Jacques Ducoin Salle Arvest Pleyben mardi 20 janvier 2026.

Saison Culturelle Ciné doc « Terres boréales » de Jacques Ducoin

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 14:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Le Grand Nord est un monde peu connu, une terre hostile où la glace et l’animal règnent. Depuis plus d’une décennie, Jacques Ducoin a approché ces terres boréales. Il nous emmène d’abord au Spitzberg et sur les côtes du Groenland, pour ensuite franchir le mythique passage du Nord-Ouest jusqu’en Alaska. Enfin, c’est dans le Taïmyr, à l’extrême nord de la Sibérie, que Jacques vous fera partager la vie des Dolganes petit peuple semi-nomade éleveur de rennes. Derniers représentants de ce petit peuple, ils sont à peine 250 à vivre traditionnellement, oubliés du monde dans un territoire grand comme la France.

Café / goûter à l’entracte et échanges avec le réalisateur à l’issue de la diffusion.

Tout public Billetterie sur place tarif unique = 5€

Tables thématique à la bibliothèque du 14 au 21 janvier. .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle Ciné doc « Terres boréales » de Jacques Ducoin Pleyben a été mis à jour le 2025-08-16 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE