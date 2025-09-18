Saison Culturelle > Cirque « Sortir par la porte, une tentative d’évasion » Salle de Raquettes Isigny-le-Buat

Salle de Raquettes 9 rue du Printemps Isigny-le-Buat Manche

Ce spectacle est programmé en partenariat avec le Festival Spring Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie du 9 mars au 8 avril 2026.

Dans une autofiction circassienne aux accents intimes, Juan Ignacio Tula convoque un souvenir d’adolescence à Buenos Aires pour raviver la mémoire vibrante d’un passé. Au coeur d’un cercle de trois mètres en rotation continue, il interroge l’enfermement, éprouve la résistance et trace sa propre échappée.

Cette performance pluridisciplinaire s’inscrit dans une traversée sensible, où l’humour, l’autodérision et une fragile humanité se mêlent en filigrane, laissant émerger une émotion à la fois légère et profonde.

Dès 12 ans.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Salle de Raquettes 9 rue du Printemps Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

