Saison Culturelle CMC Blanche Cie Hecho En Casa Moréac

Espace An Ty Roz Moréac Morbihan

Théâtre.

Aujourd’hui, Blanche a 98 ans et vit en maison de retraite. Petite bonne femme pleine d’énergie et de fantaisie, elle aime la cuisine comme elle aime la vie pleine de saveurs ! C’est en cuisinant qu’elle se rappelle et nous raconte son enfance à la ferme, ses amours, son émancipation à Paris. Les souvenirs, apparaissent dans l’ordre et le désordre de sa mémoire, pour nous raconter une odyssée, celle de sa vie, teintée de ruralité, d’Algérie, de musique, et marquée par les deux guerres. Petit à petit, nous reconstituons le puzzle de sa longue existence mouvementée, petite histoire dans la grande Histoire.

Une pièce d’une rare intensité portée par des comédiens habités ! Un spectacle aussi lumineux que touchant !

A 20h30. Durée 90 min / Dès 12 ans/ Tarif 9€/7€/6€, billets site Centre Morbihan Culture et office de tourisme. .

Espace An Ty Roz Moréac 56500 Morbihan Bretagne

