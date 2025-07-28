Saison Culturelle CMC Ekla! Duo Turnsteak Guéhenno

Saison Culturelle CMC Ekla! Duo Turnsteak

Salle du Roiset Guéhenno Morbihan

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Théâtre.

Tels des explorateurs entourés de leurs machines et instruments curieux, le duo Turnsteak crée en direct une musique électronique qui accompagne des images animées projetées sur un livre pop-up en vidéo-mapping. Dans un dispositif qui mêle animation, arts numériques, concert et livre, Ekla! revisite la figure du tangram. Page après page, se dévoilent des sculptures de papier habitées d’ombre et de lumière et d’architectures colorées.

A 15h30. Durée 40 min / Dès 5 ans / Tarif 9€/7€/6€, billets site Centre Morbihan Culture et office de tourisme. .

Salle du Roiset Guéhenno 56420 Morbihan Bretagne

