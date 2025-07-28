Saison Culturelle CMC Elle pas princesse, lui pas héros Moréac

Saison Culturelle CMC Elle pas princesse, lui pas héros

Salle Quef Moréac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Théâtre

Chacun nous raconte son histoire, chacun à sa manière. Leïli aime les chaussures de rando montantes, les K-way de compète, les Eastpak et roule ma poule. Nils de son côté aime les choses petites, les bêtes petites, les histoires petites, mais il ne préfère pas le dire. Il y a surtout plein de choses d’amour qu’il vaudrait dire à Leïli, mais il a peur qu’elle trouve ça gnangnan.

Destiné aux adultes comme aux enfants, le récit explore les stéréotypes de genre et la quête d’identité, questionne notre regard. On déconstruit les petits et les grands clichés et on s’autorise en étant soi-même, ni princesse ni super-héros, une réflexion sur les rôles assignés aux garçons et aux filles et les places à tenir.

A 20h30. Durée 50 min / Dès 7 ans / Tarif 9€/7€/6€, billets site Centre Morbihan Culture et office de tourisme. .

Salle Quef Moréac 56500 Morbihan Bretagne

