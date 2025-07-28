Saison Culturelle CMC Onda Libré Locminé
La Maillette Locminé Morbihan
Musique d’Amérique latine
Fille de l’exil née à Budapest pendant la dictature, la chanteuse chilienne Camila Sagües Jiménez a grandi en écoutant sa mère et sa grand-mère chanter les chansons qui lui rappelaient ses origines, sa culture latino-américiane.
Ce concert, c’est une traversée du continent sud-américain, au travers d’un patchwork musical alliant profondeur traditionnelle et force émotionnelle. Entre chant vénézuélien, rythme mexicain et roots cumbia, Onda Libré s’inspire du folklore latino-américain pour faire vibrer les cœurs et les pieds !
Festival du Sofa
Programme détaillé du Festival du Sofa à découvrir en février sur www.centremorbihanculture.bzh, avec la participation des élèves de l’Ecole de musique.
A 19h30. Durée 90 min / Tout public/ Gratuit .
