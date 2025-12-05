Saison Culturelle Comédie musicale Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Comédie musicale Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire vendredi 5 décembre 2025.
Saison Culturelle Comédie musicale
Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
RICHARD LA COMÉDIE MUSICALE
Ainsi commence notre histoire. Celle qui retrace la vie d’un roi
emblématique Richard Cœur de Lion.
Public à partir de 8 ans
Durée 1h00
.
Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
RICHARD THE MUSICAL
So begins our story. The story of an iconic king
richard the Lionheart.
Audience ages 8 and up
Running time 1h00
German :
RICHARD DAS MUSICAL
So beginnt unsere Geschichte. Die, die das Leben eines Königs nachzeichnet
ikonischen Königs Richard C?ur de Lion.
Publikum ab 8 Jahren
Dauer 1.00 Uhr
Italiano :
RICHARD IL MUSICAL
Così inizia la nostra storia. La storia di un re iconico
re: Riccardo Cuor di Leone.
Pubblico a partire dagli 8 anni
Durata: 1 ora
Espanol :
RICHARD EL MUSICAL
Así comienza nuestra historia. La historia de un rey emblemático
rey: Ricardo Corazón de León.
Público a partir de 8 años
Duración: 1 hora
L’événement Saison Culturelle Comédie musicale Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron