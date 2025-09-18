Saison Culturelle > Concert « André Manoukian La Sultane » Le Géricault Mortain-Bocage

Saison Culturelle > Concert « André Manoukian La Sultane » Le Géricault Mortain-Bocage samedi 31 janvier 2026.

Saison Culturelle > Concert « André Manoukian La Sultane »

Le Géricault 3A Rue Géricault Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un concert qui allie virtuosité, ravissement et délicatesse.

Ma Sultane, c’est ainsi que ma mère appelait ma petite soeur avant de la dévorer de baisers. Un mot turc pour exprimer l’amour débordant des mères arméniennes envers leurs filles. Les garçons avaient droit à mon Pacha.

La Sultane est le cinquième album que la musique arménienne inspire à André Manoukian. Sources

de création inépuisable, les couleurs de la musique arménienne se mêlent parfaitement au jazz. Sur scène, l’artiste aime à dire que ses origines orientales sont aussi celles de nos musiques occidentales. Son piano devient sa mémoire intime, son héritage culturel, une langue de tendresse.

Tout public.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Le Géricault 3A Rue Géricault Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Saison Culturelle > Concert « André Manoukian La Sultane »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle > Concert « André Manoukian La Sultane » Mortain-Bocage a été mis à jour le 2025-09-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts