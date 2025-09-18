Saison Culturelle > Concert « Coline Rio Ce qu’il restera de nous » Grandparigny

Saison Culturelle > Concert « Coline Rio Ce qu’il restera de nous »

Salle culturelle Grandparigny Manche

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Chanson française.

Avec Manteau chagrin, chanson d’après rupture, d’après le chaos, Coline Rio ouvre la première porte de son prochain album dont la sortie est prévue à l’automne 2025.

L’auteure-compositrice-interprète revient avec de nouvelles couleurs à l’arc-en-ciel de son univers

musical guitares, batterie (jouée par l’excellent Raphaël Chassin) et même des intentions vocales assez peu entendues auparavant. Quelque part entre la folk de Joni Mitchell et Lizzy McAlpine, ce premier extrait puissant annonce un album des plus intenses. Ceux qui l’ont déjà vue lors de sa précédente tournée de plus de 130 concerts auront déjà perçu cela… Interprète hors pair, Coline Rio nous prend la main et nous emmène aux tréfonds de son âme.

Tout public concert debout.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Salle culturelle Grandparigny 50600 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

