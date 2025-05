[Saison culturelle] Concert de la chorale Vocaline – Rue de l’avenir Dives-sur-Mer, 15 juin 2025 17:00, Dives-sur-Mer.

Calvados

[Saison culturelle] Concert de la chorale Vocaline Rue de l’avenir Beffroi Dives-sur-Mer Calvados

Ce groupe de 25 passionnés, formés au sein de l’association Arts et Savoirs, interprète un répertoire varié de chansons françaises, de Brassens à Souchon, en passant par Aznavour. Une soirée riche en émotions et en partage !

Réservations auprès de la mairie de Dives-sur-Mer, à partir du 2 juin.

Rue de l’avenir Beffroi

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50 mairie@dives-sur-mer.fr

English : [Saison culturelle] Concert de la chorale Vocaline

This group of 25 enthusiasts, formed within the Arts et Savoirs association, performs a varied repertoire of French songs, from Brassens to Souchon, via Aznavour. An evening rich in emotion and sharing!

Bookings from Dives-sur-Mer town hall, from June 2.

German : [Saison culturelle] Concert de la chorale Vocaline

Diese Gruppe aus 25 leidenschaftlichen Musikern, die im Verein Arts et Savoirs ausgebildet wurden, interpretiert ein vielfältiges Repertoire an französischen Chansons, von Brassens über Aznavour bis Souchon. Ein Abend voller Emotionen und Austausch!

Reservierungen bei der Stadtverwaltung von Dives-sur-Mer, ab dem 2. Juni.

Italiano :

Questo gruppo di 25 appassionati, tutti membri dell’associazione Arts et Savoirs, si esibisce in un variegato repertorio di canzoni francesi, da Brassens a Souchon, passando per Aznavour. Una serata ricca di emozioni e di condivisione!

Prenotazioni presso il Municipio di Dives-sur-Mer a partire dal 2 giugno.

Espanol :

Este grupo de 25 entusiastas, todos ellos miembros de la asociación Arts et Savoirs, interpretan un variado repertorio de canciones francesas, de Brassens a Souchon, pasando por Aznavour. Una velada llena de emociones y momentos compartidos

Reservas en el Ayuntamiento de Dives-sur-Mer a partir del 2 de junio.

