Saison Culturelle Concert des Kellogh’s Brothers Banize samedi 7 février 2026.
Salle des fêtes Banize Creuse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-07
Concert des Kellogh’s Brothers
(Musique actuelle)
Les Kellogh’s Brothers, c’est un son qui s’avale dès le petit déjeuner !
A partir de 8 ans
Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/12/DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026_P2.pdf .
Salle des fêtes Banize 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
