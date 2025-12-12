Saison Culturelle Concert des Kellogh’s Brothers Saint-Amand-Jartoudeix
Saison Culturelle Concert des Kellogh’s Brothers
Salle des fêtes Saint-Amand-Jartoudeix Creuse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
2026-02-06
(Musique actuelle)
Les Kellogh’s Brothers, c’est un son qui s’avale dès le petit déjeuner !
A partir de 8 ans
Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/12/DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026_P2.pdf .
Salle des fêtes Saint-Amand-Jartoudeix 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
