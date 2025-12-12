Saison Culturelle Concert des Kellogh’s Brothers

Salle des fêtes Saint-Amand-Jartoudeix Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Concert des Kellogh’s Brothers

(Musique actuelle)

Les Kellogh’s Brothers, c’est un son qui s’avale dès le petit déjeuner !

‍ ‍ ‍ A partir de 8 ans

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/12/DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026_P2.pdf .

Salle des fêtes Saint-Amand-Jartoudeix 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

English : Saison Culturelle Concert des Kellogh’s Brothers

L’événement Saison Culturelle Concert des Kellogh’s Brothers Saint-Amand-Jartoudeix a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Creuse Sud Ouest