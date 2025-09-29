Saison Culturelle > Concert Lachrimae Consort d’Amour Mortain Mortain-Bocage

Saison Culturelle > Concert Lachrimae Consort d’Amour

Mortain Collégiale Saint-Evroult Mortain-Bocage Manche

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Les grands airs des castrats en Italie à l’époque de Vivaldi.

Une plongée dans l’Italie baroque d’Antonio Vivaldi !

L’Académie de viole de gambe, musique ancienne et voix de l’École des arts de Mortain-Bocage accueille les artistes lyriques et musiciens du Lachrimae Consort d’amour.

Le gambiste Philippe Foulon s’associe au contreténor contre-alto Alexis Vassiliev pour recréer l’orchestre d’amour développé par Antonio Vivaldi et ses contemporains vénitiens au XVIIIème siècle. Une performance d’une rare virtuosité, à ne pas manquer.

Tout public gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Mortain Collégiale Saint-Evroult Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

