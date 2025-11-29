Saison Culturelle > Concert « Lass Passeport » Salle Victor Hugo Avranches
Saison Culturelle > Concert « Lass Passeport » Salle Victor Hugo Avranches samedi 29 novembre 2025.
Saison Culturelle > Concert « Lass Passeport »
Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Il se dégage de Passeport une atmosphère musicale empreinte de bienveillance qui invite au voyage, à la fête et à la danse. Mêlant influences africaines et sonorités pop électro, le chanteur sénégalais Lass réconcilie l’héritage séculaire
des grands chanteurs africains (Youssou N’Dour, Ismael Lo…) et le style moderne des nouveaux chanteurs d’afro-pop.
Lass s’impose comme une nouvelle référence de la scène world new generation !
Tout public concert debout.
Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .
Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr
English : Saison Culturelle > Concert « Lass Passeport »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Saison Culturelle > Concert « Lass Passeport » Avranches a été mis à jour le 2025-09-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts