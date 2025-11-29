Saison Culturelle > Concert « Lass Passeport » Salle Victor Hugo Avranches

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches Manche

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Il se dégage de Passeport une atmosphère musicale empreinte de bienveillance qui invite au voyage, à la fête et à la danse. Mêlant influences africaines et sonorités pop électro, le chanteur sénégalais Lass réconcilie l’héritage séculaire

des grands chanteurs africains (Youssou N’Dour, Ismael Lo…) et le style moderne des nouveaux chanteurs d’afro-pop.

Lass s’impose comme une nouvelle référence de la scène world new generation !

Tout public concert debout.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

