Saison Culturelle > Concert « Le Poème Harmonique Danza ! El fenix de Paris »

Mortain Collégiale Saint-Evroult Mortain-Bocage Manche

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

La Mezzo-soprano Isabelle Druet, accompagnée du Poème Harmonique, nous fait plonger dans les Folies d’Espagne et l’esprit de fête du Paris baroque. On n’a jamais autant dansé en France qu’au XVIIème siècle. En aurait-il été de même sans nos voisins les Ibères ?

Le Poème Harmonique poursuit son voyage espagnol dans une veine festive. Vincent Dumestre associe la guitare et les voix à un riche éventail de percussions pour nourrir de sonorités nouvelles les trouvailles dont il a le secret. Passions sanguines, âpres complaintes et harangues entraînantes prennent vie sur les rythmes de danse, rappelant la place de l’Espagne dans les ballets de cour sous Louis XIV, et l’engouement français pour la fièvre ibérique.

Tout public.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Mortain Collégiale Saint-Evroult Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

