Saison Culturelle > Concert Les 3 fromages rock humoristique Salle Bellevue Saint-Laurent-de-Terregatte

Saison Culturelle > Concert Les 3 fromages rock humoristique

Salle Bellevue La Moinerie Saint-Laurent-de-Terregatte Manche

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

L’École des arts de Saint-James invite la référence du Rock’n’Drôle français pour un concert commun inédit ! Chaque année, les élèves des ateliers musiques actuelles de l’École des arts de Saint-James invitent un artiste pour partager la scène, lors de leur incontournable rendez-vous des Vendredis amplifiés. Place aux 3 Fromages !

2006 !

Alors que la sonde spatiale Stardust revient sur terre et que les Français découvrent Desperate Housewives pour la première fois sur M6, Les 3 Fromages voient le jour à Quiberon, presqu’île du Morbihan, Californie de la Bretagne. Le Rock’n’Drôle est né et tous virent que cela était bon. Puisant leur inspiration dans l’humour français et le rock américain des années 1990, le groupe traite avec légèreté des sujets du quotidien à travers parodies, textes déjantés et références familières, créant ainsi un show détonant, ponctué de riffs tubesques et de paroles décalées pour le régal de tous.

Heureux de transmettre la passion du rock aux plus jeunes, le groupe fait un détour dans sa tournée anniversaire et pose ses valises à l’École des arts de Saint-James.

Tout public gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Salle Bellevue La Moinerie Saint-Laurent-de-Terregatte 50240 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

