Saison culturelle concert Les Vieilles Valises + D Roots Beauzac

Saison culturelle concert Les Vieilles Valises + D Roots

AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Concert Les Vieilles Valises + D Roots. Salle La Dorlière. Placement libre assis. Réservation en ligne sur www.billetweb.fr

.

AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49

English :

Concert by Les Vieilles Valises + D Roots. Salle La Dorlière. Free seating. Online booking at www.billetweb.fr

