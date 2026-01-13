Saison culturelle concert Les Vieilles Valises + D Roots Beauzac
AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Concert Les Vieilles Valises + D Roots. Salle La Dorlière. Placement libre assis. Réservation en ligne sur www.billetweb.fr
AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49
English :
Concert by Les Vieilles Valises + D Roots. Salle La Dorlière. Free seating. Online booking at www.billetweb.fr
L’événement Saison culturelle concert Les Vieilles Valises + D Roots Beauzac a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron