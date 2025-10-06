Saison Culturelle > Concert Luiza Salle polyvalente de la Bazoge Juvigny les Vallées

Saison Culturelle > Concert Luiza

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

La saison culturelle s’invite aux soirées Twin !

Depuis plus d’un an, Luiza fait danser les foules un peu partout avec son trio pop folk rock. Si bien que la jeune Rennaise est désormais surnommée l’étoile montante de la pop tropicale !

Après une formation classique au conservatoire de Rennes, Luiza explore le Brésil et l’Amazonie, la vie parisienne, une école des Beaux-Arts à la Réunion et des scènes internationales au gré de ses pérégrinations. Elle partage ses inspirations avec de nombreux artistes, sort un album dub avec Khoe Wa, signe plusieurs featurings (Fakear, Mahom, Flavia Coelho…) et fait un passage remarqué à l’émission Taratata avec l’artiste Féfé. Sa voix unique et singulière est le fil rose qui traverse tous les patchworks musicaux de cet album.

Une programmation en partenariat avec le Collectif des Musiques Pacifiques et Conviviales.

Tout public concert debout.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Salle polyvalente de la Bazoge La Bazoge Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

