Saison Culturelle > Concert « Mathieu Boogaerts »

Le Rex 30 Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Une réjouissante sélection d’anciennes et nouvelles chansons, dans des versions lumineuses et hautes en couleur, pour (re)découvrir Mathieu Boogaerts et son groupe Grand Piano.

Mathieu Boogaerts, auteur compositeur interprète français, a écrit, en trente ans de carrière, quelques 150 titres de “chansons sentimentales” sans qu’il n’en fasse le projet !

Dans ce neuvième album au son riche mais néanmoins très intimiste accompagné de textes ciselés, il partage ses questionnements sur la vie qui nous traverse, la paternité, la vieillesse… S’inscrivant dans la même veine qu’un Souchon, on retrouve dans la discographie de Mathieu Boogaerts, et dans ce Grand Piano, le ton de la confidence, drôle et léger, propre à son créateur.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Le Rex 30 Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

