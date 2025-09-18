Saison Culturelle > Concert « Solann Si on sombre ce sera beau » Rue Paul Lemonnier Brécey

Saison Culturelle > Concert « Solann Si on sombre ce sera beau » Rue Paul Lemonnier Brécey vendredi 13 février 2026.

Saison Culturelle > Concert « Solann Si on sombre ce sera beau »

Rue Paul Lemonnier Espace Culturel Bernard Tréhet Brécey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

RÉVÉLATION FÉMININE AUX VICTOIRES DE LA MUSIQUE 2025

Solann, sirène gothique à la voix douce et cristalline, fascine, soigne et ensorcèle. Après un premier disque salué par la critique et le public, elle revient avec Si on sombre ce sera beau, un album en phase avec son époque, qui aborde des thèmes comme l’amour, la passion, la place de la femme dans la société.

D’origine arménienne, influencée par Barbara ou Aznavour, en plus des inspirations de Patrick Watson, Agnes Obel, Billie Eilish et Tamino, elle opère avec sa musique une reconnexion nécessaire et urgente à ses propres émotions. Solann est à coup sûr une artiste à ne pas manquer.

Tout public concert debout.

Billetterie aux guichets des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie. .

Rue Paul Lemonnier Espace Culturel Bernard Tréhet Brécey 50370 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

English : Saison Culturelle > Concert « Solann Si on sombre ce sera beau »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison Culturelle > Concert « Solann Si on sombre ce sera beau » Brécey a été mis à jour le 2025-09-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts