Saison Culturelle > Concert « Winterreise »

Eglise Saint-Etienne 8-9 place de l’église Bacilly Manche

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Une expérience visuelle qui invite le public à partager un voyage entre dessin et musique. Ce concert lyrique réunit sur scène les deux grands spécialistes français actuels du Lied (poème chanté). La pianiste Anne Le Bozec et le ténor Cyrille Dubois livrent l’emblématique et bouleversant Winterreise (Un voyage d’hiver), un piano-voix composé par Franz Schubert à la fin de sa vie sur des poèmes romantiques de Wilhelm Müller. Coline Gaignard, artiste formée aux Beaux-Arts de Paris, illustrera en direct ce voyage d’hiver.

Tout public.

Eglise Saint-Etienne 8-9 place de l’église Bacilly 50530 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

