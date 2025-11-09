Saison Culturelle Concert World Music Néo Trad Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Concert World Music Néo Trad Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire dimanche 9 novembre 2025.
Saison Culturelle Concert World Music Néo Trad
Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
PETIT TONNERRE
Petit Tonnerre chante haut et fort un trad
moderne, festif et dansant.
Dans la cadre du festival Les Oreilles en Pointe
Public à partir de 8 ans
Durée 2h30
English :
PETIT TONNERRE
Petit Tonnerre sings loud and clear a modern
modern, festive and danceable.
As part of the Les Oreilles en Pointe festival
Audience aged 8 and up
Running time 2h30
German :
KLEINER DONNER
Petit Tonnerre singt laut und deutlich einen Trad
modern, festlich und tanzbar.
Im Rahmen des Festivals Les Oreilles en Pointe
Publikum ab 8 Jahren
Dauer 2,5 Stunden
Italiano :
PETIT TONNERRE
Petit Tonnerre canta forte e chiaro una canzone moderna e
moderno, festoso e ballabile.
Nell’ambito del festival Les Oreilles en Pointe
Per un pubblico dagli 8 anni in su
Durata 2h30
Espanol :
PETIT TONNERRE
Petit Tonnerre canta alto y claro un moderno
moderna, festiva y bailable.
En el marco del festival Les Oreilles en Pointe
Para público a partir de 8 años
Duración 2h30
