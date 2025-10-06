[Saison Culturelle Conférence] Le château de Nanteuil-le-Haudouin, sept siècles d’une histoire étonnante et méconnue Crépy-en-Valois

[Saison Culturelle Conférence] Le château de Nanteuil-le-Haudouin, sept siècles d’une histoire étonnante et méconnue

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Né au XIIe siècle, ruiné pendant la Guerre de Cent Ans, reconstruit à la Renaissance puis détruit à la Révolution, le château de Nanteuil-le-Haudouin est un témoin oublié de l’histoire du Valois.

Que reste-t-il aujourd’hui de ce site autrefois imposant ? À travers une plongée

dans le passé, partez sur les traces de cette forteresse disparue et de ceux qui l’ont façonnée.

Conférence animée par Régis Moreau (association HISTEA)

Entrée gratuite

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Born in the 12th century, ruined during the Hundred Years War, rebuilt during the Renaissance and then destroyed during the French Revolution, the Château de Nanteuil-le-Haudouin is a forgotten witness to the history of the Valois region.

What remains today of this once imposing site? Through a journey

into the past, follow in the footsteps of this vanished fortress and the people who shaped it.

Lecture by Régis Moreau (HISTEA association)

Free admission

German :

Das Schloss Nanteuil-le-Haudouin, das im 12. Jahrhundert entstand, während des Hundertjährigen Krieges ruiniert, in der Renaissance wieder aufgebaut und während der Revolution zerstört wurde, ist ein vergessener Zeuge der Geschichte des Valois.

Was ist heute noch von dieser einst imposanten Anlage übrig? Auf einer Reise

in die Vergangenheit begeben Sie sich auf die Spuren dieser verschwundenen Festung und derer, die sie gestaltet haben.

Moderiert von Régis Moreau (Verein HISTEA)

Kostenloser Eintritt

Italiano :

Risalente al XII secolo, rovinato durante la Guerra dei Cento Anni, ricostruito durante il Rinascimento e poi distrutto durante la Rivoluzione, il castello di Nanteuil-le-Haudouin è un testimone dimenticato della storia della regione di Valois.

Cosa rimane oggi di questo sito un tempo imponente? Fate un viaggio

nel passato, seguite le tracce di questa fortezza scomparsa e delle persone che l’hanno plasmata.

Conferenza di Régis Moreau (associazione HISTEA)

Ingresso libero

Espanol :

Remontándose al siglo XII, arruinado durante la Guerra de los Cien Años, reconstruido durante el Renacimiento y destruido durante la Revolución, el castillo de Nanteuil-le-Haudouin es un testigo olvidado de la historia de la región de Valois.

¿Qué queda hoy de este lugar antaño imponente? Haga un viaje

al pasado, siga los pasos de esta fortaleza desaparecida y de las personas que le dieron forma.

Conferencia de Régis Moreau (asociación HISTEA)

Entrada gratuita

