[Saison culturelle Conférence] Le Valois dans la Première Guerre Mondiale Crépy-en-Valois
Conférence animée par Régis Moreau (association HISTEA)
De l’épisode des Taxis de la Marne en 1914 à l’offensive décisive de 1918, le Valois a été un acteur clé de la Grande Guerre. Zone stratégique, terrain de bataille et lieu d’innovation militaire, ce territoire a conservé de nombreuses traces de son implication dans le conflit. Plongez dans cette histoire marquante avec un éclairage sur les événements et sites emblématiques du Valois en 14-18. .
English:
Lecture by Régis Moreau (HISTEA association)
German:
Konferenz unter der Leitung von Régis Moreau (Verein HISTEA)
Italiano:
Conferenza di Régis Moreau (associazione HISTEA)
Espanol:
Conferencia de Régis Moreau (asociación HISTEA)
