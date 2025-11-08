[Saison culturelle Conférence] Le Valois dans la Première Guerre Mondiale Crépy-en-Valois

[Saison culturelle Conférence] Le Valois dans la Première Guerre Mondiale Crépy-en-Valois samedi 8 novembre 2025.

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Début : 2025-11-08 10:30:00

Conférence animée par Régis Moreau (association HISTEA)

De l’épisode des Taxis de la Marne en 1914 à l’offensive décisive de 1918, le Valois a été un acteur clé de la Grande Guerre. Zone stratégique, terrain de bataille et lieu d’innovation militaire, ce territoire a conservé de nombreuses traces de son implication dans le conflit. Plongez dans cette histoire marquante avec un éclairage sur les événements et sites emblématiques du Valois en 14-18. .

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France billetterie.culture@cc-paysdevalois.fr

English :

Lecture by Régis Moreau (HISTEA association)

German :

Konferenz unter der Leitung von Régis Moreau (Verein HISTEA)

Italiano :

Conferenza di Régis Moreau (associazione HISTEA)

Espanol :

Conferencia de Régis Moreau (asociación HISTEA)

