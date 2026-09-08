[Saison Culturelle] Conférence – Les moulins du Valois au Moyen-Âge Crépy-en-Valois
samedi 23 janvier 2027 · Crépy-en-Valois
Informations pratiques
Crépy-en-Valois
[Saison Culturelle] Conférence – Les moulins du Valois au Moyen-Âge
62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 10:30:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Le Valois ne présente a priori ni plus ni moins de moulins que les territoires voisins.
Ils avaient cependant leurs spécificités, à la fois techniques à cause des cours d’eau relativement paisibles du territoire et à la fois du fait qu’ils étaient le plus souvent propriété de grands seigneurs laïcs ou ecclésiastiques.
Conférence animée par Nicolas Billot (AQUILON)
️ Samedi 23 janvier 2027
10h30
La Passerelle
62 rue de Soissons
Crépy-en-Valois
Acheter ou Réserver en ligne
️ Tarif 8€ / 5€
Le Valois ne présente a priori ni plus ni moins de moulins que les territoires voisins.
Ils avaient cependant leurs spécificités, à la fois techniques à cause des cours d’eau relativement paisibles du territoire et à la fois du fait qu’ils étaient le plus souvent propriété de grands seigneurs laïcs ou ecclésiastiques.
Conférence animée par Nicolas Billot (AQUILON)
️ Samedi 23 janvier 2027
10h30
La Passerelle
62 rue de Soissons
Crépy-en-Valois
Acheter ou Réserver en ligne
️ Tarif 8€ / 5€ .
62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
At first glance, the Valois region appears to have neither more nor fewer mills than neighboring areas.
However, they had their own distinctive characteristics, both technical—due to the region’s relatively calm waterways—and because they were most often owned by local or ecclesiastical lords.
Lecture led by Nicolas Billot (AQUILON)
?? Saturday, January 23, 2027
? 10:30 a.m.
? La Passerelle
62 rue de Soissons
Crépy-en-Valois
Buy or Reserve Online
?? Price: 8? / 5?
L’événement [Saison Culturelle] Conférence – Les moulins du Valois au Moyen-Âge Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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