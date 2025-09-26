[Saison Culturelle Conférence] Patrimoine et histoire des villages Fresnoy-le-Luat et Gondreville Crépy-en-Valois

[Saison Culturelle Conférence] Patrimoine et histoire des villages Fresnoy-le-Luat et Gondreville

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Pourquoi nos villages portent-ils ces noms ? Quels vestiges du passé subsistent encore ?

Grâce aux récentes recherches historiques et archéologiques, découvrez l’histoire fascinante de Fresnoy-le-Luat et Gondreville, deux villages voisins aux parcours bien distincts. Un voyage à travers le temps, entre légendes locales et réalités historiques.

Conférence animée par Nicolas Bilot (AQUILON)

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France billetterie.culture@cc-paysdevalois.fr

English :

Why do our villages have these names? What vestiges of the past remain?

Thanks to recent historical and archaeological research, discover the fascinating history of Fresnoy-le-Luat and Gondreville, two neighboring villages with very different histories. A journey through time, between local legends and historical realities.

Lecture by Nicolas Bilot (AQUILON)

German :

Warum tragen unsere Dörfer diese Namen? Welche Spuren der Vergangenheit gibt es noch?

Dank der jüngsten historischen und archäologischen Forschungen können Sie die faszinierende Geschichte von Fresnoy-le-Luat und Gondreville, zwei benachbarten Dörfern mit sehr unterschiedlichen Lebensläufen, entdecken. Eine Reise durch die Zeit, zwischen lokalen Legenden und historischen Realitäten.

Moderation: Nicolas Bilot (AQUILON)

Italiano :

Perché i nostri villaggi hanno questi nomi? Quali vestigia del passato sono rimaste?

Grazie a recenti ricerche storiche e archeologiche, scoprite l’affascinante storia di Fresnoy-le-Luat e Gondreville, due villaggi vicini con storie molto diverse. Un viaggio nel tempo, tra leggende locali e realtà storiche.

Conferenza tenuta da Nicolas Bilot (AQUILON)

Espanol :

¿Por qué nuestros pueblos tienen estos nombres? ¿Qué vestigios del pasado quedan?

Gracias a recientes investigaciones históricas y arqueológicas, descubra la fascinante historia de Fresnoy-le-Luat y Gondreville, dos pueblos vecinos con historias muy diferentes. Un viaje en el tiempo, entre leyendas locales y realidades históricas.

Conferencia a cargo de Nicolas Bilot (AQUILON)

